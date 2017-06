Prometno nesrečo naj bi povzročil kolesar. Ogled kraja nesreče oviral pijan voznik

V soboto okoli 19.40 ure sta na Jesenicah trčila voznik osebnega avtomobila in kolesar. Slednji je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Iz PU Kranj so pojasnili, da je kolesar vozil po cesti iz Planine pod Golico, na Jesenicah pa je zapeljal na nasprotno polovico ceste in trčil v avtomobil, ki je ravno v tistem trenutku pripeljal nasproti. Ugotovitve na kraju nesreče in zbrana obvestila kažejo na krivdo kolesarja. Ta prav tako ni uporabljal zaščitne čelade. To je že šesta smrtna žrtev na gorenjskih cestah letos in druga med kolesarji.

Med ogledom kraja prometne nesreče pa so policisti okoli 21. ure obravnavali še enega voznika. Ta je namreč pod vplivom alkohola, namerili so mu kar 0,52 miligramov na liter krvi, prevozil prometno signalizacijo, ki je voznike opozarjala na nesrečo, in policijski trak. Brez ustavljanja je namreč zapeljal na območje, kjer so policisti opravljali ogled.

Policisti voznika obravnavajo v prekrškovnem postopku. "Nevarno dejanje pa samo še enkrat več dokazuje, da voznik pod vplivom alkohola ni sposoben varne udeležbe v prometu, ker ne spremlja oziroma ni sposoben spremljati in pravilno ter pravočasno vrednotiti informacij s ceste in okolja. Posledica so huda ogrožanja, mnoge nevarne situacije in tragedije," je zapisal Bojan Kos iz PU Kranj.

Del ceste na kraju nesreče je bil zaradi ogleda zaprt do okoli 23. ure.