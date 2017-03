Prostovoljne prispevke pobirali pod pretvezo, da zbirajo denar za invalidne in gluhe otroke

Policisti so včeraj prejeli obvestilo, da pred trgovskim centrom v Radljah ob Dravi dve sumljivi osebi zbirata prostovoljne prispevke. Policisti so na lokaciji našli dve državljanki Romunije, ki sta imeli v rokah list s podpisi občanov, v okencih poleg podpisov pa so bili zabeleženi zneski, ki naj bi jih prispevali v dobrodelne namene, oziroma za ustanovitev Nacionalnega centra za invalidne otroke v Sloveniji. Policisti so zadevo preverili in ugotovili, da gre za goljufijo, saj ženski za zbiranje prostovoljnih prispevkov nista imeli ustreznih dovoljenj.

(Foto: PU Celje)

Eni so zaradi navedenega nemudoma izdali plačilni nalog, dodatno kazen pa si je prislužila, ker ni imela osebnega dokumenta. Ženski sta nato zapustili prizorišče, a so ju policisti kmalu znova srečali. V bližini so namreč zaustavili vozilo tujih registrskih oznak, ki ga je vozil 21-letni državljan Romunije. Ta pri vožnji ni uporabljal varnostnega pasu. V vozilu je bil še njegov brat in obe tujki, ki so ju policisti predhodno obravnavali zaradi nedovoljenega pobiranja prispevkov. Ker 21-letnik ni imel denarja za plačilo globe, so policisti zaradi zavarovanja izvršitve o tem obvestili finančno upravo RS, izvršitelj FURS-a pa je vozniku zasegel motorno vozilo.

Policisti so izvedli nadaljnje postopke in ugotovili, da skupina že dalj časa brez potrebnih dovoljenj zbira prostovoljne prispevke. To so na območjih večjih trgovskih centrov na območju policijskih uprav Celje in Maribor počeli že od začetka marca. Pri pobiranju prispevkov so imeli sezname z različnimi logotipi. V tem času so storili tudi 16 različnih prekrškov, tako z nedovoljenim zbiranjem prispevkov kot tudi s kršitvami cestno prometnih predpisov. Zaradi obojega so jim policisti izdali plačilne naloge, ki jih niso plačali.