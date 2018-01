Zoper tri moške, ki so oropali hotel Ritz v Parizu, vložili obtožnice

V Franciji so danes v zvezi z ropom draguljev v prestižnem pariškem hotelu Ritz izdali obtožnico za tri moške, je povedal vir v francoskem pravosodju. Dva osumljenca za rop sta medtem še na begu.

Kot smo že poročali, je pet moških, oboroženih s sekiro, v sredo razbilo okno v pritličju hotela, kjer sicer nakit razstavljajo svetovno znani draguljarji, in iz njega ukradlo dragoceni nakit v vrednosti več kot štiri milijone evrov.

Policija je aretirala tri osumljence, ki jim ni uspelo pobegniti s prizorišča ropa. Vsi trije so stari okoli 30 let, prihajajo z območja Seine-Saint-Denis severno od Pariza ter so stari znanci policije zaradi oboroženih ropov, nasilnega kriminala in posedovanja ukradenega blaga. Dva roparja pa sta še na begu. Eden od njiju je pobegnil z avtomobilom, drugi na motorju.

Je pa policija že našla ves ukradeni nakit in luksuzne ure. Del plena so našli razsutega med aretacijo treh osumljencev, preostale dragulje in ure pa so našli v vreči, ki jo je odvrgel eden od roparjev med begom.

V francoski prestolnici se je sicer v zadnjem času zgodilo več ropov dragocenega nakita. Najbolj je v javnosti odmeval rop ameriške zvezdnice resničnostnih šovov Kim Kardashian oktobra 2016, ko ji je prav tako pet roparjev ukradlo nakit v vrednosti okoli devet milijonov evrov. Po tem ropu so doslej našli le z diamanti okrašen križec, vreden 30.000 evrov.