Prvi voznik povzročil hudo nesrečo, drugega vklenili, tretjega pa pa k sreči ujeli še preden se je odpeljal

Gorenjski policisti so imeli včeraj spet veliko opravka s pijanimi vozniki. Kot poroča tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, se je na gorenjski avtocesti proti Jesenicam včeraj okoli 18. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili dve vozili. Glede na dosedanje podatke jo je povzročil pijani voznik osebnega avtomobila, ki je med prehitevanjem silovito trčil v avtomobil pred seboj. Vozilo je odbilo preko varovalne ograje in se ustavilo v obcestnem jarku.

Povzročitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pri njem pokazal več kot trikratno dovoljeno vrednost in sicer 1,03 miligrama na liter izdihanega zraka. Nič kriva voznica drugega vozila je telesno poškodovana, pravi, zoper pijanega voznika pa vodijo nadaljnji postopek. Avtomobil so mu zasegli.

Napihal, nato besnel nad policisti

Ponoči so iz prometa izločili tudi pijanega voznika, ki je vozil po Radovljici. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,30 miligrama na liter izdihanega zraka. Kot pravijo policisti, se voznik v postopku ni obvladal in je začel kršiti javni red. “Umiril se je šele po uporabi sredstev za vezanje in vklepanje ter po posredovanju zdravniške službe,” pravijo.

Še dobro, da so na varnost pomislili drugi

Morebitno novo tragedijo na naših cestah pa je včeraj zvečer preprečil anonimnež, ki je policijo obvestil o pijanem moške, ki da se odpravlja za volan. “Anonimnež je včeraj proti večeru obvestil policiste, da se na bencinskem servisu v Kranjski Gori nahaja moški, ki kaže znake močne opitosti in se bo verjetno odpeljal z avtomobilom,” poroča Kos. Policisti so prijavo preverili, moškega pa so našli še preden se je odpravil na cesto. Opozorili so ga, da v takšnem stanju ne sme sesti za volan.

Alkohol najprej oslabi sposobnost presojanja, za volanom pa vodi nevarne situacije

“V obeh primerih so namesto kršiteljev za varnost morali ukrepati drugi, ker nobeden od njiju te odločitve ni bil sposoben sprejeti sam. Je pa to samo eden od učinkov alkohola na človeka, ki dejansko najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja, za volanom pa vodi v številne nevarne in ogrožajoče situacije,” pravi Kos. Zato apelirajo na voznike, naj se ne odločijo za vožnjo, če so pod vplivom alkohola, in naj za prevoz raje poiščejo druge možnosti.