Pse naj bi tokrat zastrupljali na Štajerskem, veterinarji svetujejo kako pomagati

Na družbenem omrežju Facebook je v preteklih dneh zaokrožila objava, da naj bi v okolici Maribora, natančneje na območju Dupleka zastrupljali pse. Fantje iz Wake parka Dooplek, ki so objavo delili, so nas usmerili na sokrajana, čigar sedemletni haski bi naj pred tednom dni zaužil strup.

Slika je simbolična. (Foto: Thinkstock)

"Zgodaj zjutraj sem opazil, da se pes trese in mu begajo oči," pripoveduje Mirko Gačnik in dodaja, do so takoj poiskali veterinarsko pomoč. "Prejel je terapijo, ki mu je na srečo pomagala, je pa veterinarka, ki ga je oskrbela dejala, da je bil skoraj z gotovostjo zastrupljen," je za 24ur.com še povedal Gačnik.

Za podrobnejšo preiskavo, ki pa bi potrdila ali zavrgla zastrupitev, se Gačnikovi niso odločili. Tudi zato, ker takšne preiskave predstavljajo precejšen finančni zalogaj.

Da se večina lastnikov, ki sumijo, da je njihova žival zaužila strup, za takšno preiskavo iz finančnih razlogov ne odloči, potrjuje tudi Miran Šadl iz Policijske uprave Maribor.

Na Policijski upravi Maribor prijave o domnevnem zastrupljanju psov v Dupleku niso prejeli.

Šadl ob tem svetuje, naj se lastniki ob domnevni zastrupitvi živali, z njo seveda čim prej odpravijo k veterinarju, pridobijo veterinarska spričevala in se, če se veterinar potrdi sum na zastrupitev, nato odločijo za prijavo na policijo.

Za namerno zastrupitev živali zagrožena tudi zaporna kazen

Ob tem še dodaja, da so v preteklih letih na PU Maribor prejeli kar nekaj prijav, vendar posamezne evidence glede zastrupitev ne vodijo, to se namreč obravnava kot mučenje živali. Za slednje je po 341. členu kazenskega zakonika zagrožena denarna kazen, zapor do enega leta, ali zapor do dveh let – odvisno od okoliščin.

Lastniki se naj ob domnevni zastrupitvi žival z njo čimprej odpravijo k veterinarju, če se potrdi sum zastrupitve, pa policija svetuje prijavo. (Foto: iStock)

Sicer so pa o tem, kako najučinkoviteje ukrepati ob zastrupitvi, ter tudi o prvih znakih, veterinarji Klinike za male živali (KMŽ) Ljubljana na svojih spletnih straneh pripravili nekaj napotkov in pojasnil.

Kot poudarjajo, naj lastnik veterinarju skuša podati čim več podrobnosti o okoliščinah domnevne zastrupitve – s kakšno snovjo in kdaj naj bi se žival zastrupila, kakšni so klinični znaki, ter tudi kakšno je siceršnje splošno stanje živali. Po njihovih navedbah je idealno, če lahko lastnik s seboj prinese tudi vzorec snovi, ki jo je žival zaužila. Veterinar se na podlagi ugotovitev nato odloči za aplikacijo protistrupa in nadaljnje zdravljenje živali.

Do zastrupitve lahko pride preko oči, kože ali z zaužitjem

V primeru, da je strup prišel v stik z očesom, veterinarji svetujejo, naj lastnik čim prej prične z obilnim izpiranjem kontaminiranega očesa s tekočo mlačno vodo, fiziološko raztopino ali destilirano vodo; tekočine za izpiranje kontaktnih leč niso primerne. Oko naj izpira 20 do 30 minut, od notranjega proti zunanjemu očesu. Zatem naj žival čim prej odpelje na pregled k veterinarju.

Kadar je bila žival strupu izpostavljena s stikom preko kože, žival dekontaminiramo s tuširanjem ali kopanjem živali z mlačno vodo z dodatkom detergenta za pomivanje posode, vendar pa nikakor ne smemo pretiravati s količino. Ne uporabljamo detergentov za strojno pomivanje posode, pralnih praškov in insekticidnih šamponov za živali. Pri kopanju pazimo, da tekočina ne pride živali v oči ali usta oziroma, da je ne liže. Postopek večkrat ponovimo, žival pa na koncu temeljito speremo oziroma stuširamo z mlačno vodo. Ne uporabljamo vroče vode, ker poveča prepustnost kože in omogoči boljšo in hitrejšo absorpcijo strupene snovi. Po kopanju žival zbrišemo in osušimo, pazimo, da se ne podhladi.

V večini primerov lastnik ne ve točno, s čim se je žival zastrupila, zato imata pri okrevanju živali pomembno vlogo dekontaminacija in podporna terapija.

Kadar pa je žival strupeno snov zaužila, dekontaminacija prebavil temelji na praznjenju želodca in aplikaciji zdravil, ki vežejo ostanke strupenih snovi in pospešijo izločanje strupa. Vendar pa samo z bruhanjem ne smemo zaključiti zdravljenja, saj pride slednje v poštev le eno ali dve uri po zaužitju, živali pa praviloma izbruhajo le del želodčne vsebine. Bruhanja ne poskušamo izzvati pri živalih z moteno zavestjo ali pri živalih, ki imajo krče. Bruhanja nikoli ne poskušamo izzvati z detergenti za pomivanje posode, z raztopino kuhinjske soli ali z mehaničnim draženjem žrela, še opozarjajo na kliniki.