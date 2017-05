33-letni Ptujčan uresničil grožnje in poskušal nasilno vstopiti v prostore tožilstva

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v petek v sodelovanju s policisti PP Ptuj k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptuju privedli 33-letnega Ptujčana, ki je utemeljeno osumljen storitve kaznivih dejanj Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov in Poškodovanje tuje stvari.

33-letni Ptujčan je pristal v priporu. (Foto: POP TV)

Osumljeni je hotel 17. maja okoli 15. ure nasilno vstopiti v uradne prostore Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, potem, ko mu zaradi večkratnih, predhodno izrečenih groženj in ustrahovanja vstopa niso dovolili. Pri tem je poškodoval vhodna vrata in kljuko, zaradi česar je nastala premoženjska škoda v višini tisoč evrov. Moški je že pred dvema mesecema (17. marca) grozil zaposlenim, da bo naslednjič prišel s sekiro, in da bo vse razbil. Kazniva dejanja je storil iz sovraštva do pravosodnih organov, ker mu niso vrnili predmetov, ki so dokaz v kazenskem postopku, ki teče zoper njega, zaradi kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. V preiskavi navedenega kaznivega dejanja so mu namreč policisti Policijske postaje Ptuj leta 2016 zasegli predmete, za katere je bilo nesporno ugotovljeno, da jih je uporabljal za vzgajanje prepovedane droge konoplje, in nekaj gotovine.

Pri ogledu kraja kaznivih dejanj in z drugimi procesnimi opravili so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni s kraja pobegnil šele potem, ko je slišal policijske sirene oz. ko ga je vodja Okrožnega državnega tožilstva seznanila s tem, da je poklicala policijo.

V nahrbtniku je imel dva noža in ročaj sekire

V času predkazenskega postopka, ki ga je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so pri osumljenemu opravili tudi hišno preiskavo in preiskavo njegovega osebnega avtomobila, s katerim se je 17. maja pripeljal na kraj kaznivih dejanj. Policisti so med preiskavo našli in zasegli dva noža, ki ju je imel osumljeni med izvršitvijo kaznivih dejanj v svojem nahrbtniku in ročaj sekire. Prav tako so mu zasegli dva prostora posebej prirejena za vzgajanje prepovedane droge konoplje in več deset sadik istovrstne prepovedane droge. V zvezi s tem bodo policisti Policijske postaje Ptuj zoper osumljenega podali še eno kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Odpeljali so ga v pripor

Po zaslišanju je dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju zoper osumljenega odredila pripor.

Za kaznivo dejanje Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov je predpisana zaporna kazen do petih let, za kaznivo dejanje Poškodovanje tuje stvari denarna kazen ali zapor do dveh let, za kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, so sporočili s PU Maribor.