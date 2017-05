Ptujski policisti odkrili laboratorij za gojenje konoplje in zasegli več sto gramov prepovedane droge

Pri Ptujčanu so odkrili dva prostora, prilagojena za gojenje konoplje. (Foto: PU Maribor)

Ptujski policisti so v ponedeljek zaradi suma gojenja in preprodaje prepovedane droge (konoplje) opravili hišno preiskavo pri 41-letnem Ptujčanu. Pri osumljenem so odkrili tako imenovani hidroponični laboratorij oziroma dva prirejena prostora za gojenje konoplje ter približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev ter 146 sadik, visokih med 6 in 75 centimetrov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

"Pri 41-letniku so našli tudi dva mobilna telefona, elektronsko tehtnico in več pripomočkov za gojenje konoplje. Moškega bodo policisti kazensko ovadili," je sporočila Anita Kovačič Čelofiga s Policijske uprave Maribor.

Tudi 27-letnik in 26-letnica iz okolice Maribora bosta ovadena zaradi suma storitve enakega kaznivega dejanja. "V včerajšnji hišni preiskavi pri osumljencih so namreč tudi policisti PP Rače odkrili hidroponični laboratorij in pripomočke za gojenje konoplje, našli pa tudi tri rastline, visoke okoli 40 centimetrov, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo," je še sporočila Kovačič Čelofigova.