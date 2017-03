Radovljičan z glasno zabavo motil okolico, nato pa poskusil napasti še policista

Radovljiški policisti so v soboto pozno zvečer obravnavali prijavo o hrupu v zasebnem prostoru, ki je motil okolico. Hrup so policisti ugotovili tudi na kraju intervencije, zato so stanovalca pozvali, naj zmanjša jakost, saj s početjem oziroma glasno zabavo motijo okolico.

Kršitelj se je preprostemu pozivu policistov uprl, ravnanja pa je nato stopnjeval vse do poskusa fizičnega obračuna s policisti, ko je proti enemu zamahnil z roko. Policisti so zato proti njemu in partnerici uporabili zakonito silo. Zaradi več prekrškov zoper javni red policisti v intervenciji prekrškovni postopek vodijo proti trem osebam, so sporočili s PU Kranj.

"Namen takih intervencij je zavarovati mir in počitek občanov, za povzročanje hrupa pa gre, če nekdo s hrupom na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi. Kršitev je tudi, če nekdo z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti," je še zapisal tiskovni predstavnik Bojan Kos.