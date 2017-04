Žavbija zaradi novačenja obsodili na tri leta in štiri mesece zapora

Takole so Roka Žavbija pripeljali pred sodišče. Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati. (Foto: POP TV)

Potem ko je skoraj leto dni prebil v italijanskem priporu, je Rok Žavbi danes stopil pred beneško sodišče. Tam so ga spoznali za krivega novačenja teroristov za Islamsko državo in ga obsodili na tri leta in štiri mesece zapora. Obsodili so ga na dva meseca daljšo zaporno kazen, kot je prvotno zahtevala tožilka, ter precej nižjo kazen, kot mu je grozila (15 let). Kot smo že navedli, so ga obsodili za novačenje, pa oprostili za pot v Sirijo.

Vozilo z Rokom Žavbijem na poti na sodišče (Foto: POP TV)

Žavbi si je kazen znižal s priznanjem, da je sodeloval s skrajneži, pa tudi s tem, ko je italijanskim preiskovalcem predal vse svoje stike na Skypu in telefonu, so včeraj poročali v oddaji 24UR. To je storil na zaslišanju, ki je trajalo kar 14 ur.

Žavbi naj bi na zahtevo voditelja skrajne muslimanske ločine vahabitov v Bosni in Hercegovini – tam zaprtega imama Bilala Bosnića v Italiji izuril dva borca, ki sta nato odšla v Sirijo, Ismarja Mesinovića in Minferja Karamalskega. Prvi je bil v Siriji ubit leta 2014, drugega do danes niso izsledili.



Žavbija so na sodišče pripeljali iz strogo varovanega zapora v Furlaniji Julijski krajini. Sojenje je potekalo pod strogimi varnostnimi ukrepi. Žavbija so pripeljali na sodišče vklenjenega z blindiranim avtom, spremljali pa so ga oboženi policisti. Proces je trajal pet ur in pol, sodnik pa si je nato za odločitev vzel še dve uri razmisleka.

Žavbija so po obsodbi takoj odpeljali nazaj v pripor, sodba pa bo pravnomočna v treh mesecih. Žavbijev odvetnik že napoveduje pritožbo, saj je prepričan, da bi mu lahko še malo znižali kazen. Če mu uspe, bi Žavbi jeseni že lahko bil nazaj v Sloveniji, ker je že prestal tretjino kazni v priporu.