Romunski tovornjakar s predrto pnevmatiko na priklopniku na avtocesti vozil 50 km/h

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so v nedeljo na avtocesti A1 (Koper – Ljubljana) pri kontroli prometa poostreno nadzirali tovorna vozila, pri čemer so zaznali in sankcionirali več kršitev, so sporočili s PU Ljubljana.

Voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je na relaciji Logatec - cestninska postaja Log večkrat prekoračil hitrost nad 100 km/h (za to vrsto vozil je dovoljeno 80 km/h), največja hitrost pa je bila 114 km/h, so oglobili z 200 evri kazni.

Občan jih je obvestil o vozniku kombiniranega vozila, ki je imel pripeto prikolico za prevoz vozil, na kateri je imel naloženo drugo kombinirano vozilo. S predrto pnevmatiko na priklopnem vozilu naj bi po avtocesti vozil s hitrostjo 50 km/h v razdalji vsaj 10 km. Policisti so romunskega državljana ustavili in izločili na cestninski postaji Log. Ugotovili so, da je priklopno vozilo preobremenjeno, pnevmatike na njem pa neustrezne. Oglobili so ga z globo 800 evrov, priklopno vozilo pa do odprave napak izločili iz prometa.

Predrta pnevmatika na priklopnem vozilu romunskega voznika tovornjaka. (Foto: PU Ljubljana)

Voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom ni upošteval obveznega tedenskega počitka, zato so mu policisti odvzeti vozniško dovoljenje, dokler ni izpolnil obveze – najmanj 24 ur tedenskega počitka. Oglobili so ga z globo 780 evrov, sledi pa tudi prekrškovni postopek zoper pravno osebo.