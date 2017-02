Romunski tovornjakar sredi dneva pijan vijugal po štajerski avtocesti

Med poostrenim nadzorom prometa so celjski policisti na avtocesti med Šempetrom in Arjo vasjo opazili 29-letnega voznika tovornjaka s polpriklopnikom, ki ni vozil po sredini voznega pasu, temveč je vijugal levo in desno. Policisti so ga ustavili in mu izmerili 1,21 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.