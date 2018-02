FOTO in VIDEO: Voznika cisterne, ki je prevažal utekočinjeni kisik, odpeljali v UKC, materialne škode za 15.000 evrov

Znanih je nekaj več podrobnosti včerajšnje prometne nesreče v Medvodah.

"Državljan Srbije je vozil vlačilec znamke Marcedes Benz Actor s sedlastim priklopnikom znamke Still (cisterna) skozi naselje Medvode. Pri naslovu Gorenjska cesta 46 je zapeljal preblizu roba vozišča, pri tem je vozilo zdrsnilo po klančini navzdol in se prevrnilo na desno stran," je sporočila Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Voznik tovornjaka je v nesreči utrpel lažje poškodbe, z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, je še dodala.

V nesreči je nastalo za okoli 15.000 evrov materialne škode.

Spomnimo ...

V četrtek ob 23.25 je z Gorenjske ceste v Medvodah v bližnji gozd zdrsnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo utekočinjeni kisik in se prevrnilo na bok. Iz cisterne je uhajal kisik, so sporočili policisti s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policija je zaprla cesto in nato še območje okoli nesreče, gasilci GB Ljubljana, PGD Preska Medvode in PGD Zgornje Pirniče pa so skupaj s štabom civilne zaščite občine Medvode ter županom evakuirali bližnje stanovalce zaradi prečrpavanja tekočega dela kisika, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Evakuacija se je začela ob 3. uri zjutraj in je potekala več ur. Ljubljanski policisti so še sporočili, da so zaradi nevarnosti eksplozije evakuirali 35 ljudi in jih namestili v športno dvorano Medvode in k sorodnikom.

Evakuacija ljudi je bila, kot pravijo pristojne službe, preventivne narave, saj gre za standardne postopke v takih primerih. Ob dvigovanju tovornega vozila bi lahko ob stiku z vnetljivimi snovmi namreč prišlo tudi do eksplozije v manjšem obsegu. Ljudje, ki so jih evakuirali, so to mirno sprejeli.

Ljubljanski policisti so sporočili, da so se evakuirani prebivalci okoli 12. ure vrnili domov, poškodovan ni bil nihče.

Cesta je bila ponovno odprta okrog 14. ure

Tovorno vozilo so postavili na kolesa in tako ni bilo več možnosti, da bi prišlo do uhajanja utekočinjenega kisika, so sporočili iz podjetja Messer Slovenija, ki je bilo naročnik dostave iz sestrske družbe v Srbiji. Kisik je sicer nestrupen in okolju prijazen, so v sporočilu za javnost še zapisali v podjetju Messer Slovenija.

Tovor je prevažal njihov pogodbenik, oni pa so takoj sprejeli vse varnostne ukrepe, so še navedli. Posredovale so tudi reševalne enote, ki so ustrezno oskrbele voznika in nima večjih poškodb.