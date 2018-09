S tovornjaka odpadla pnevmatika in poškodovala vozilo in voznika za seboj

Okoli 5. ure je na vzhodni ljubljanski obvoznici med pokritim vkopom Strmec in izvozom za Bizovik v smeri Zadobrove s tovornega vozila odpadla pnevmatika. Ta je zadela in poškodovala mimovozeče osebno vozilo ter voznika v njem, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Kraj dogodka so zavarovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana in odklopili akumulator na osebnem vozilu.

Reševalci so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UKC Ljubljana.