Sambolcu za poskus umora v Kidričevem pet let zapora

Srečko Sambolec, ki je prav danes dopolnil 48 let, do pravnomočnosti sodbe zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu, sodišče pa ga je oprostilo stroškov postopka, ne pa tudi stroškov, ki jih je zaradi dejanja imel oškodovanec.

Slednji sicer ni priglasil premoženjsko-pravnega zahtevka z obrazložitvijo, da od obsojenega ne želi ničesar, je bil pa vidno nezadovoljen nad po njegovem prenizko izrečeno kaznijo. Z obdolženim sicer nista neposredno komunicirala, je pa redkobesedni Sambolec pred sodnico obžaloval storjeno dejanje.

Sodnica Katja Kolarič je svojo odločitev, s katero je sledila dogovoru med tožilko Diano Šeruga Sagadin in odvetnikom Maticem Klemenčičem, obrazložila z upoštevanjem vseh okoliščin. Za poskus umora je sicer zagrožena kazen najmanj 15 let zapora, vendar pa omilitvena določila v primeru takojšnjega priznanja omogočajo izrek nižje kazni, a najmanj v višini treh let zapora.

Do kaznivega dejanja, ki bi se lahko končalo še precej bolj tragično, je prišlo, ko je Sambolec v noči iz 8. na 9. februar prišel v stanovanje v Kidričevem ter tam pri svoji nekdanji partnerki naletel na drugega moškega. Po prepiru je obsojeni s pištolo, ki jo je posedoval nezakonito, dvakrat ustrelil proti njemu, a ga na njegovo srečo ni zadel.

Kot je danes sodišču ob branju obtožnice povedala tožilka Šeruga Sagadinova, je Sambolec dejanje storil iz brezobzirnega maščevanja in ljubosumja. Po strelih je sicer pobegnil s kraja dogodka, policisti pa so ga naslednji dan dopoldne prijeli na območju Ptujske Gore.

Zakonca sta bila sicer že dlje časa v sporu, ki je bil tudi nasilne narave, in sta se razhajala. Obsojenega je policija že v preteklosti obravnavala zaradi kaznivih dejanj nasilne narave, a doslej ne zaradi družinskega nasilja.