Se sploh lahko rešim glivic? Grozno, kakšni nohti!

Naš info center je preplavljen s podobnimi klici v dneh pred dopusti. A to je le nekaj izmed številnih vprašanj s katerimi se srečamo potem, ko smo mesece odlašali z odločitvijo, kako se lotiti glivic in po tihem upali, da bodo izginile. Ker pa smo pozimi in v jesenskih dneh nosili zaprto obutev, se nam ta problem ni zdel prednosten. A sedaj je tu poletje, nosimo oblačila in obutev, kjer se vidi več kože in posledice zanemarjanja so lepo vidne na koži, stopalih, nohtih, lasišču, celo spolovilu, in sicer v obliki luščenja kože, srbečice in seveda porumenelih, razcefranih ali črnih nohtov, ki odstopajo od kože, pokajo ali celo gnijejo.

Kaj se lahko zgodi, če ne ukrepamo z uničenjem glivic

Pogosto težave trajajo več let, nekateri pa se s tem problemom, s sicer občasnimi uspehi, borijo tudi po 10 in več let.

Tistim, ki se prvič srečujete z glivicami zato svetujemo, da se lotite te nadloge temeljito in dosledno. Prej ko se nadloge lotite, več je možnosti, da jih uspete učinkovito odpraviti. Sicer pa so lahko glivice vaše spremljevalke dolgo obdobje.

Zakjaj se glivic ne rešite?

V lekarnah in drogerijah je kar nekaj ponudbe pripomočkov, ki pa se 98% lotevajo samo tretiranja nohta in večinoma dosežemo samo kratkotrajno estetsko izboljšavo, glivice pa ostanejo. Vsak bi moral razumeti, da glivic ni možno enostavno izkoreniniti, zato mazanje in pršenje izključno po površini nohta dolgoročno ne prenese želenih rezultatov. Če bi se glivic lahko tako zlahka znebili, potem se s to nadlogo ne bi soočalo kar 20% populacije in bi že zdavnaj izumrle. Glivice so nalezljive, trdovratne in zahrbtne – če pozabite razkužiti ene same copate, pilico, čevlje za posebne priložnosti, zimsko obutev, poletno obutev.... se lahko vrnejo in v veliko primerov tudi se. Zato je potrebno biti pozoren tudi potem, ko glivice že uničimo in imeti pri roki vedno učinkovito sredstvo za uničevanje glivic.

Lotite se problema urgentno in učinkovito. Uporabite Powersept

Ker smo tik pred zdajci in je poletje že tu, se morate lotiti problema urgentno. Takoj pričnite z uničevanjem glivic, skladno z vsemi navodili iz paketa Powersept proti glivicam ki vsebuje tako tekočino za uničevanje glivic, kot tudi pribor za natančen nanos tekočine pod nohtom. Vsem tistim, ki se spopadate z izjemno trdovratnimi glivicami, pa svetujemo, da se najprej odpravite k pedikerju, da sanira napake v striženju, popili in uredi nohte ter pobrusi odvečno kožo, potem pa začnete s Powersept terapijo.

Powersept proti glivicam

Zakaj ravno Powersept?

Powersept je izjemno učinkovito sredstvo za uničenje glivic, bakterij, plesni in lišajev. Ne obstajajo glivice, ki lahko preživijo napad Powersepta. Skrivnost njegovega uspeha je v posebej stabilizirani obliki vodikovega peroksida in izjemni moči aktivnega kisika, ki se sprošča pri njegovem delovanju. V paketu dobite stekleničko z 200 ml tekočine, stabilizirane po posebni švicarski formuli in razpršilko, da tekočino razpršite na prizadeta mesta. S priloženim priborom, ki je zraven v paketu, pa dosežete tudi najbolj skrite kotičke pod nohtom, kjer se skoraj zagotovo tudi zadržujejo glivice. Tekočine je dovolj, da z njo nujno dezinficirate tudi obutev, pribor in druge izpostavljene površine. Tako vam Powersept nudi še dodatno ugodno lastnost, saj se boste, ko boste razkužili obutev, obenem znebili tudi neprijetnega vonja, ki se širi iz obutve in zna biti zelo moteč. Primeren je tudi za nosečnice in otroke, zaradi preproste uporabe, pa tudi za starejše in vse, ki se težko sklonijo.

Delovanje Powersepta pri zadovoljni uporabnici

Testirajte, če imate glivice

Svetujemo vam, da prvič uporabite Powersept zvečer, tako da na še neumito nogo ali druga mesta na koži razpršite Powersept in opazujte posprejana mesta. Če se na teh mestih pojavi bela pena, je to znak, da so se tam nahajale glivice, bakterije ali celo kožna plesen. Edinstvena lastnost Powersepta je namreč vidno delovanje, poleg tega pa pričnete z uničevanjem glivic že s prvim nanosom.

Vidna pena na nohtih in med prsti

Enostavna a učinkovita uporaba

Odlična lastnost Powersepta je tudi v tem, da je njegova uporaba zelo enostavna, a obenem celovita in vam ne bo vam vzela veliko časa. Če se vam mudi, samo razpršite na prizadeta mesta ter okoli teh mest in pustite delovati, tekočine namreč ni potrebno brisati ali izpirati. Tudi če ste na mestih, kjer vladajo minimalne higienske razmere, recimo visoko v hribih ali kje v eksotični državi, prizadeta mesta samo posprejajte in pustite delovati, prej se vam ni potrebno recimo umiti ali na postopek predhodno pripraviti.

Izdelek deluje kjerkoli na koži se nahajajo glivice

Zakaj je Powersept drugačen in edinstven? Glivice morate uničiti tudi pod nohtom!

S Powerseptom napademo glivice povsod hkrati, in sicer tudi pod nohtom, namreč edino Powersept v kompletu ponuja poseben aplikator za natančen nanos pod nohtom, ki omogoča da učinkovito uničimo glivice tudi pod nohtom. Glivic se namreč ne moremo dolgoročno rešiti, če jih ne zatiramo povsod hkrati.

AKCIJE BREZ POŠTNINE za vse izdelke in posebnega DARILA pri nakupu Powersept proti glivicam.

100% garancija in poletno DARILO

Ker v naše izdelke 100% zaupamo in verjamemo, pa nudimo tudi 100% garancijo, kar pomeni, da če z izdelkom niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi, če ste ga že uporabili in vrnili vam bomo kupnino. To je politika našega podjetja, saj nikakor ne želimo nikogar zavajati in mu obljubljati rešitev za katere pa se izkaže, da ne pomagajo.

Ker se večina odpravlja na dopust, vam bo prav prišla tudi majhna 20 ml doza » Powersept potovalni«, ki jo bomo brezplačno poklonili vsem, ki bodo naročili izdelek Powersept proti glivicam, 200 ml. To malo dozo, boste lahko imeli vedno v torbici in jo uporabili, ko se recimo odpravite na kopališče, toplice in druge javne površine, kjer hodijo ljudje bosi ali sedijo v kopalkah, pa tudi, ko najemate rolerje, copate za bowling … Svetujemo vam, da preden zapustite ta mesta, posprejate vaša stopala. Tako boste preprečili dodatne oziroma morebitne ponovne okužbe z glivicami. Po nanosu ne brišite niti izpirajte, temveč pustite, da učinkuje in vas ščiti še naprej.

Powersept potovalni, 20 ml

Powersept je na voljo na spletni strani www.powersept.com, ter tudi v lekarnah. Za kakšne koli dodatne informacije pa pokličite g. Širnika in sodelavce na telefon 041 612 794.

