Še vedno ni znan vzrok za eksplozijo na ladji Tamar, 22-letni kadet utrpel hude opekline

Slovenski pomorščak, ki je bil v ponedeljek na ladji Tamar sredi Atlantika ranjen v eksploziji, je utrpel hude opekline glave, vratu, rok in nog. Kot so nam povedali v lizbonski bolnišnici je bil 22-letni kadet sicer prestavljen na oddelek za zdravljenje opeklin, a je njegovo stanje še vedno kritično. Še vedno pa ni znano, kaj je povzročilo to najhujšo nesrečo v zgodovini Splošne plovbe.