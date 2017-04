Si predstavljate življenje brez očal ali leč?

Sedaj je to uresničljivo. S sodobno in napredno tehnologijo je operacija odprave dioptrije možna in je dostopna vsem, ki si tega želijo. Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilo, boste tu našli dodatne informacije o operaciji oči. V prispevku navajamo osnovna dejstva o operaciji korekcije vida in odgovarjamo na vprašanja, ki ste si jih verjetno ob tem zastavili.

Možnost odprave dioptrije z lasersko operacija oči?

Laserska operacija oči je kirurški postopek, ki s pomočjo hladnega žarka svetlobe nežno preoblikuje vašo roženico (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. S tem oko pravilno fokusira svetlobne žarke na mrežnico. Na voljo so različni sodobni pristopi za izboljšanje vida – od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK in Smile – do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid.

Sedaj je na voljo za PRK nadgrajena najnaprednejša metoda Palikaris, ki se je izkazala za najvarnejšo v svetovnem merilu in je dobila prednost pred LASIK metodo. Zelo dobro deluje na očesno tkivo in pušča debelejšo in bolj stabilno roženico, brez kakršnekoli brazgotine. Z operacijo je mogoče odpraviti daljnovidnost, kratkovidnost in astigmatizem. Tehnologijo za lasersko korekcijo vida je odobrila tudi NASA za astronavte.

Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja?

Gre za varno operacijo, pri kateri je laserski žarek med posegom računalniško nadzorovan in se lahko kadarkoli izklopi. Med posegom se ne dotakne notranjosti očesa, torej mrežnice in vidnega živca, vendar korigira roženico – povrhnjico in s tem se zmanjšuje možnost tveganja za večje zaplete. Študije kažejo, da je tveganje za okvare zelo majhno oz. zanemarljivo. Najpogostejši zaplet po operaciji je suho oko, ki ga blažimo s kapljicami. Na splošno so rezultati odlični, o čemer pričajo zgodbe mnogih zadovoljnih uporabnikov, ki jim je operacija pomagala do perfektnega vida. Postopek na posameznem očesu traja le 20 sekund in je neboleč, naslednji dan že lahko nadaljujete z vsakdanjimi obveznostmi. Celoten postopek skupaj z pripravo na operacijo traja pol ure.

Ste oseba starejša od 45 let katera ima že starostno dioptrijo in bi si želeli popolnoma rešiti očal za vedno?

Vgradnja multifokalnih oz. večžariščnih leč je rešitev za vedno, saj se naravna leča zamenja z umetno, pri kateri kasneje ne more prihajati do nepravilnosti. Ravno tako se z vgradnjo leče izniči možnost, da bi kadarkoli dobili sivo mreno. Lečo se vgradi med roženico in šarenico, zato so komplikacije le izjemoma - velja za eno najvarnejših metod. Okrevanje je pa zelo hitro, saj se le v nekaj dneh pacient vrne naobičajno življenje.