Sin med prepirom poskušal ubiti očeta

V soboto okoli 18.31 je policijo poklical občan iz Ljutomera in povedal, da ga je zabodel sin ter da krvavi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da je 26-letni sin med prepirom v kuhinji z nožem dvakrat zabodel 54-letnega očeta. Po dogodku sta oba odšla na dvorišče, kjer sta se pretepala in ga je sin večkrat udaril še s sekiro. Žrtev so odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota in k sreči ni v smrtni nevarnosti, še navaja PU Murska Sobota.

26-letni osumljeni je bil na kraju prijet, odvzeta mu je bila prostost in

bo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja priveden k preiskovalnemu sodniku.