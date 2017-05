Skoraj obupal, danes v osebnem stečaju

Zaradi stečaja podjetja izgubil službo

Peter (na njegovo željo smo ga preimenovali) je zaradi stečaja podjetja izgubil službo. Pred tem je v tem podjetju delal 14 let, skrbel je za svojo 4-člansko družino in redno plačeval vse svoje račune. Kljub temu, da je novo službo po aktivnem iskanju našel že po 4 mesecih, se je nabralo kar nekaj dolgov, ki jih je težko obvladoval. Občasnemu neplačevanju so sledile izvršbe, ki so jih spremljale vrtoglave obresti, precej višje od samega dolga.

Razmišljal o samomoru

Začeli so se pritiski izvršiteljev. Obiskovali so ga vsaj enkrat tedensko, kar je predstavljalo hud stres – ne samo zanj, ampak tudi za njegove otroke in ženo. Njegovi dolgovi so se z izvršilnimi stroški in obrestmi samo še povečevali. Znašel se je v začaranem krogu, iz katerega ni videl rešitve, doživljal je hude stiske in razmišljal celo o samomoru.

Rešil ga je osebni stečaj

Po prijateljevem priporočilu se je po dolgem oklevanju opogumil in poklical Primoža Punčuha, ki zaradi izredno dobrega odnosa do svojih strank že več let prevladuje na področju osebnih stečajev (www.osebnistecaj.si). G. Punčuh se je celo pripeljal do Petrovega doma, se z njim pogovoril in mu svetoval. V tednu dni je bil sklep o začetku stečaja že pri Petru, s čimer so se ustavile vse izvršbe in hud pritisk rubežnikov je pojenjal.

Sodišče je določilo, da bo Peter v osebnem stečaju naslednji 2 leti. V tem času se mora obvezno držati naslednjih pogojev:

Biti mora zaposlen ali prijavljen na zavod za zaposlovanje.

Ne sme se na novo zadolževati.

Ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje.

V primeru, da deduje, se dediščini ne sme odpovedati.

Peter pravi, da ker je že vse življenje pošten, s pogoji ne bo imel nobenih težav. Vesel je, da je lahko na novo zaživel s svojo družino, da so otroci zdravi in končno spet razposajeni, kot da se ni nič zgodilo. Vseeno pa seveda komaj čaka, da po dveh letih doseže odpust vseh svojih obveznosti.

