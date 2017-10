Skoraj usodna prepira: domnevna storilca v priporu

(Foto: Kanal A)

Policisti še naprej preiskujejo dva prepira, ki sta se končala s telesnimi poškodbami, tudi do tragedije pa ni manjkalo prav veliko.

Včeraj popoldne sta se v okolici Kamnika sporekla 71 in 66-letnik. Slednjega je 71-letnik poškodoval z ostrim predmetom. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje ni ogroženo.

71-letniku so policisti odvzeli prostost in bo v roku 48 ur s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja poskusa uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Še prej pa so se razvnele strasti v Kočevju. Tam sta se v gostinskem lokalu sprla 25 in 34-letik. 25-letnik je nato z nožem zabodel 34-letnega moškega. 34-letnik je utrpel hude poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan najprej v ZD Kočevje, nato pa UKC Ljubljana. Tudi njegovo življenje ni ogroženo.

25-letniku so policisti odvzeli prostost in bo v roku 48 ur s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja poskusa uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni 25-letnik je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja.