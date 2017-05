Slovenec, ki so ga zaradi suma nezakonite trgovine z orožjem aretirali v Indiji, ostaja v priporu

Indijski preiskovalci so tudi uradno obvestili slovensko zunanje ministrstvo, da so na letališču v New Delhiju aretirali 42-letnega slovenskega državljana. Borisa Sobotiča Mikoliča sumijo trgovine z orožjem, sodišče je zanj odredilo dvotedenski pripor. Slovensko veleposlaništvo v New Delhiju je takoj zaprosilo za srečanje s pripornikom, na dovoljenje pristojnih še čakajo.