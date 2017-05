Slovenski državljan naj bi tihotapil orožje v Indijo

Na letališču v New Delhiju naj bi preiskovalci indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju prijeli slovenskega državljana. Preiskovalci naj bi v okviru operacij v New Delhiju in zvezni državi Uttar Pradesh razbili mednarodno združbo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljenjem orožja in delov zaščitenih živali.

Po navedbah predstavnikov indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju DRI naj bi slovenskega državljana in še dva Indijca, ki naj bi dobavljala orožje, prijeli v soboto na mednarodnem letališču Indira Gandhi v New Delhiju.

V Indijo naj bi prispeli iz Slovenije prek Istanbula z letalsko družbo Turkish Airlines. Pri sebi naj bi imeli 25 kosov nezakonito uvoženega orožja, je na svoji spletni strani v nedeljo poročal novičarski portal Indian Express, ki povzema izjave predstavnikov DRI.

Preiskovalci so v obsežni operaciji zasegli več kot sto kosov strelnega orožja, izdelanega v Italiji, Avstriji in Nemčiji. Med drugim so zasegli tudi večjo količino indijskega denarja, kože leoparda in dele nekaterih zaščitenih živali, še navaja portal.