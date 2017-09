Po smrti novorojenčka: ministrstvo uvedlo nadzor nad delom pristojnega CSD

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so povedali, da so nad dogodkom pretreseni in zgroženi. (Foto: Thinkstock)

Preiskava smrti novorojenčka se nadaljuje. Kot so sporočili s PU Ljubljana, kriminalisti zbirajo obvestila glede sumov storitve kaznivega dejanja detomora. Opravljena je bila sodna obdukcija trupla novorojenčka, zaenkrat pa rezultati obdukcije še niso znani. Kot smo poročali že včeraj, naj bi otrokovo mater odpeljali na psihiatrijo.

O stiski in težavah obveščen tudi CSD

Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za problematično žensko, na njene težave pa naj bi njej bližnji večkrat opozorili pristojni Center za socialno delo v Kamniku. Tam so na naša vprašanja, ali so bili seznanjeni z morebitno stisko te ženske, odgovorili, "da se je center za socialno delo večkrat odzval na informacije glede stisk in težav uporabnice, zato so ji bile tudi nudene različne oblike pomoči". Kakšne, niso pojasnili, so pa dodali, da je ženska sodelovanje odklanjala. "Vendar smo jo kljub temu večkrat obiskali in bili v stiku z njeno socialno mrežo," navajajo v svojem skopem pojasnilu in dodajajo, da drugih podatkov zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati.

Nadzor nad CSD

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so povedali, da so nad dogodkom, s katerim so bili seznanjeni iz medijev, pretreseni in zgroženi. Danes so podali pobudo za izredni inšpekcijski nadzor nad delom centra za socialno delo.