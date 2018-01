Smučarka na Krvavcu padla s sedežnice 

Gorenjski policisti preverjajo, kaj je šlo narobe, da je včeraj smučarka okoli 13.30 na Krvavcu padla s sedežnice.

Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da se je smučarka po prvih podatkih na žičniški napravi Zvoh ''zapletla pri vstopu oziroma pri uporabi dvosedežnice, na kateri je obvisela in z nje padla več metrov globoko''.

Ženska se je poškodovala, a k sreči ni v smrtni nevarnosti.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin prosijo priče dogodka, naj informacije sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 oziroma na telefon Policijske postaje Kranj, ki je (04) 233 64 00.

Poklicali smo tudi na RTC Krvavec, kjer so zatrdili, da je tehnično žičniška naprava brezhibna in je napaka na napravi v celoti ovržena oziroma izključena.

Poleg tega so obravnavali še dve nesreči na smučiščih. Dopoldan je smučar na trši podlagi padel in si poškodoval nogo in roko, opoldan pa je otrok med smučanjem zapeljal z urejene proge in si poškodoval glavo.