Snežni plaz v francoskih Alpah pokopal skupino ljudi, najmanj trije so mrtvi

V alpskem smučarskem središču Bonneval-sur-Arc se je sprožil snežni plaz, ki je pod seboj pokopal skupino ljudi. Francoske oblasti so sporočile, da so pri tem umrle tri osebe, dva moška in ženska. Šlo naj bi za izkušene turne smučarje. Eno osebo še iščejo.

Skupina je nameravala prečkati skalnato pobočje na ledeniku Vallonet, ko se je sprožil plaz. Tragedija se je zgodila na okoli 2500 metrov nadmorske višine.

Milejše temperature ter mešanica dežja in snega v preteklih dneh naj bi razrahljali snežno odejo na območju, poročajo francoski mediji.