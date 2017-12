So Italijani želeli zanetiti nemire na tekmi v Mariboru? 

Policisti bodo ukrepali proti organizatorju tekme, ker so navijači prižigali bakle. (Foto: Damjan Žibert)

Policisti so okoli pol petih popoldne na počivališču Polskava ob avtocesti Ljubljana-Maribor ustavili kombinirano vozilo z italijanskimi registrskimi oznakami, v katerem je potovalo osem italijanskih državljanov. Namenjeni pa so bili v Maribor na ogled nogometne tekme med ekipama Maribor in Sevilla, ki se je končala brez zmagovalca.

Pri enem izmed potnikov so policisti našli našli "topovski udar", pri dveh drugih pa po dve bakli. Prvemu so zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih izdali odločbo o prekršku, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Ker je imela skupina navijačev v vozilu predmete, za katere je glede na okoliščine mogoče sklepati, da jih bodo uporabili za napad ali z njimi huje ogrozili javni red, splošno varnost ljudi ali premoženja, so policisti celotni skupini prepovedali nadaljnjo pot in udeležbo na tekmi, so navedli policisti.

Tudi sama tekma ni minila povsem brez incidentov. Organizirani navijači so namreč na stadionu prižgali večje število bakel. Policisti bodo zoper organizatorja tekme uvedli hitri postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih.