Mati jeseniške deklice krivdo za smrt preložila na partnerja

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes z branjem obtožnice in zagovorom obtoženih začelo sojenje materi in očimu, ki sta obtožena, da naj bi lansko poletje na Jesenicah tako poškodovala dveletno deklico, da je ta umrla. Dekličina mati je danes za dogodke obtožila očima, ta pa je zavrnil, da bi deklico tepel.

V obtožnici ni konkretizirano, kdo izmed obtoženih je dejanja izvajal in kdo je bil tisti, ki je opustil dolžno ravnanje, kar je zmotilo obrambo. (Foto: iStock)

Tožilstvo obtoženima očita, da sta kot mati in očim skupaj surovo ravnala z deklico in jo trpinčila ter storila več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij. Po navedbah tožilke sta obtožena od januarja do julija 2016 deklico puščala samo zaprto v stanovanju, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta tudi skrb za njeno higieno, povzročila sta ji več poškodb in je kljub slabemu stanju nista peljala k zdravniku.

Zaradi močnega udarca v glavo, ki je povzročil hematom, je deklica umrla. Obdukcija pa je pokazala še vrsto drugih poškodb, ki jih je tožilka Tina Lesar v obtožnici podrobno navedla. Ni pa v obtožnici konkretizirano, kdo izmed obtoženih je dejanja izvajal in kdo je bil tisti, ki je opustil dolžno ravnanje, da bi se na ravnanje odzval in zaščitil deklico. Po mnenju tožilke so dejanja obeh vodila v omenjene posledice.

Zagovornik očima Damijan Pavlin pa je vztrajal, da bi bilo treba očitke konkretizirati, saj je treba o krivdi odločati individualno, ali gre za storitev očitanih kaznivih dejanj ali za opustitev dolžnega ravnanja. "Za oba velja dvojni očitek in mislim, da taka obtožba ne more rezultirati v sodbo," je dejal Pavlin, prepričan, da je njegovo stališče strokovno pravilno.

Poleg tega meni, da je obtoženi nepravilno opredeljen kot očim in tako ni konkretizirana njegova morebitna dolžnost. "Očim je nek nedefiniran pravni pojem," je dejal in pojasnil, da po zakonu ni mogel biti izvenzakonski partner dekličine matere, saj je bila ta takrat še poročena. "Tožilka mora pojasniti, v čem je nekdo, ki ni v neki pravni zvezi, več odgovoren kot nekdo drug iz množice," je ocenil.

Dekličina mati je v zagovoru obtožbe zavrnila

Sprva je povedala, da tudi obtoženega partnerja ni videla, da bi bil nasilen do njene hčerke, sicer bi se odzvala. Prav tako na njej ni videla kakšnih poškodb, je poudarila. Navedla pa je vrsto primerov, ko naj bi deklica padla in se sama poškodovala.

Obravnave, ki jo vodi sodnica Milena Turuk, se udeležuje tudi odvetnik Jurij Preložnik, ki v imenu očeta umrle deklice in njenih treh sester od obtoženih terja odškodnino v skupni višini 120.000 evrov. Pred sodiščem pa se je danes mudil tudi oče deklice.

Na vprašanja zagovornikov pa je nato podala drugačne navedbe. Povedala je, da se je vedenje obtoženega do deklice v zadnjih mesecih spremenilo in da jo je sovražil ter poškodoval. Vendar pa sama ni ukrepala, ker se ga je bala. Prav zaradi tega deklice tudi ni peljala k zdravniku, je povedala.

Obtoženi je v svojem zagovoru na drugi strani poudaril, da deklice ni sovražil in da je ni tepel. "Zavedal pa sem se svoje odgovornosti in da za tega otroka ne moreva poskrbeti. Zato sem partnerko sedem mesecev prosil, naj gre otrok iz tega stanovanja, naj ga da očetu ali naprej," je dejal in pojasnil, da bi nekdo ves čas moral biti prisoten pri deklici, česar onadva nista mogla zagotoviti, zaradi finančnih težav pa je tudi nista mogla dati v vrtec.

Oba obtožena sta povedala tudi, kaj se zgodilo v soboto, 2. julija, ko so deklico odpeljali v bolnišnico. Mati je povedala, da je zjutraj odšla v službo, potem pa jo je poklical partner, da je z deklico nekaj narobe in naj pokliče reševalce. Ti so deklico odpeljali v jeseniško bolnišnico in nato s helikopterjem v ljubljanski klinični center, kje je 4. julija umrla.

Obtoženi je povedal, da so v petek, ko je bila deklica ves dan sama doma, skupaj večerjali. Ko je morala spat, pa se je deklica uprla in se z glavo udarjala ob tla in radiator. Zjutraj v soboto jo je še nahranil, nato je šel spat, okoli 11. ure pa jo je našel negibno in bledo.

Obtoženi danes po štiri ure dolgem zagovoru obtožene svojega zagovora ni dokončal. Nadaljeval bo v petek, ko je na kranjskem okrožnem sodišču razpisan nov narok.