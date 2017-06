Sosed nad soseda zaradi psa. 50-letni osumljenec ostaja v priporu

V petek smo morali žal poročali o umoru, ki se je zgodil v Ljubljani. Namreč, nekaj pred 12. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na Delavski ulici v Ljubljani. Policisti so na kraju prijeli 50-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora.

50-letnika sta bila v sporu dlje časa. (Foto: POP TV)

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani ob prisotnosti dežurne okrožne državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je med osumljenim 50-letnim moškim in 50-letnim pokojnim prišlo do sosedskega spora, in sicer naj bi se sprla zaradi psa. Policija je ugotovila, da je med prepirom osumljeni z neznanim trdim predmetom oškodovanca večkrat udaril po glavi in mu zadal tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dejanja.

Ugotovitve, ki so jih policisti zbrali, kažejo na dalj časa trajajoči sosedski spor med osumljenim in pokojnim. Osumljeni je bil 4. junija priveden s kazensko ovadbo k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor.