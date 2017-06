Sosedje jeseniške deklice skoraj nikoli niso videli, niti niso vedeli, da tam živi

Na nadaljevanju sojenja obtoženima za smrt dveletne deklice julija lani so na kranjskem okrožnem sodišču danes brali izpovedbe prič. Sosedje obtoženih so povedali, da so mamo in očima večkrat videli na sprehodu s psom, deklice pa niso videli praktično nikoli in niso niti vedeli, da živi z njima.

Sodelavci obtožene so dejali, da jim je dekličina mati dejala, da doma nima nobenega otroka. (Foto: POP TV)

Medtem ko sta obtožena v svojih zagovorih navajala, da sta bila z deklico večkrat zunaj in na igrišču, pa so sosedje v pričanjih povedali drugače. Skoraj vsi so dejali, da deklice v vseh šestih mesecih, ko so bivali na Slovenskem Javorniku, niso nikdar videli. Večkrat pa so videli obtožena, ko sta na dvorišču pila kavo ali pa sprehajala psa.

Zunaj so videvali tudi njune ostale otroke, ko so prišli na obisk. "Nismo pa vedeli, da z njima živi kakšen otrok, temveč smo mislili, da prihajajo le na obisk," je povedal en izmed sosedov, ki je tako kot ostali mislil, da vsi otroci bivajo pri svojem drugem staršu, torej pri materinem nekdanjem partnerju ali pri očimovi nekdanji ženi.

Iz stanovanja ni bilo nikoli slišati joka ali vpitja

Prav tako niso iz njihovega stanovanja kljub tankim stenam nikdar slišali nobenega vpitja ali joka, le pasji lajež. "Zato smo bili tisto soboto, 2. julija še toliko bolj presenečeni, ko so bili pred njihovo hišo rešilci in policisti," je izpostavila ena izmed prič, ki sicer z obtoženima razen vljudnostnih pozdravov niso imele drugih kontaktov.

Sta pa v stanovanje 19. junija prišla policista, in sicer po klicu očimove nekdanje žene, češ da naj bi bila njena otroka, ki sta na obisku pri očeta, ogrožena. Policisti, ki so pri Jakupijevih v preteklosti večkrat posredovali, niso ugotovili težav in niso uvedli nobenega postopka. Deklice pa sodelujoča policista tedaj nista videla, niti nista vedela, da je v stanovanju. "Sedaj mi je žal, da nisva pregledala vseh prostorov," je izpostavila sodelujoča policistka.

Mati naj bi bila tisti dan veliko na telefonu

Na sojenju so danes prebrali tudi izpovedbe sodelavcev obtoženih. Očimovi sodelavci so povedali, da je bil sicer priden delavec, da pa je bil 30. junija raztresen in je naredil eno napako ter dobil opomin. Sodelavci matere, ki je v leškem hotelu začela delati šele konec junija, pa so pojasnili, da jim je povedala, da doma nima nobenega otroka.

Opisali so tudi, kako se je obtožena obnašala 2. julija. Pojasnili so, da je bila tisti dan veliko na telefonu s svojim novim partnerjem in da jih je prosila za številko rešilca. Tedaj jim je dejala, da je bil njen fant z otrokom na igrišču, nato sta prišla domov, deklica je jedla in šla spat, a se potem ni več prebudila.

Sodelavci so ji ponudili, da jo odpeljejo domov oziroma v bolnišnico, vendar je zavrnila njihovo pomoč. Na njihovo začudenje je v službi ostala še eno uro, preden se je sama odpeljala domov. "Če bi se mojemu otroku zgodilo kaj takega, bi takoj stekel domov, kar v delovni obleki," je povedal en izmed sodelavcev obtožene.

Sojenje se nadaljuje 23. junija

Sojenje se je danes nadaljevalo z branjem izpovedb še nekaterih prič, in sicer dekličine tete, ki je aprila opazila, da se je deklica v enem mesecu precej spremenila, ter varuške, ki jo je pazila januarja. Za zaprtimi vrati so nato brali še izpovedbe otrok in izvedenska mnenja, sojenje pa se bo nadaljevalo 23. junija.

Tožilstvo obtoženima očita zanemarjanje mladoletnega otroka in surovo ravnanje ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt deklice. Oba sta krivdo zanikala.