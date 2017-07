Policisti preiskujejo sum umora v Sostrem, storilec hospitaliziran v zdravstveni ustanovi

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so kriminalisti danes nadaljevali ogled kraja včerajšnjega kaznivega dejanja in z zbiranjem obvestil.

Dosedanje ugotovitve iz ogleda kraja in zbrana obvestila kažejo, da sta se v stanovanjski hiši sprla 20-letni moški in 23-letna ženska, ki nista v sorodstvenem razmerju.

20-letnik jo je pri tem poškodoval z ostrim predmetom in ji zadal tako hude poškodbe, da je na kraju umrla. Moškega so policisti na kraju prijeli in mu odvzeli prostost.

"Zaradi zdravstvenega stanja mu je bilo pridržanje v nadaljevanju odpravljeno in je bil hospitaliziran v zdravstveni ustanovi v Ljubljani. Tekom današnjega dne bo opravljena sodna obdukcija, ki jo je odredil dežurni preiskovalni sodnik," je povedala Nataša Pucko s PU Ljubljana.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in zbiranje obvestil v zvezi s sumi storitve kaznivega dejanja umora, je še dodala Puckova.