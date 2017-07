Španci razbili pedofilsko mrežo: otroško pornografijo so si izmenjevali prek Whatsappa

Eden od osumljencev se je pretvarjal, da je mladoletnik, dekleta prepričal, da so mu poslala intimne fotografije, nato pa jih izsiljeval. (Foto: Profimedia)

Španski policiji je ob pomoči mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol in organizacije ameriških policij Ameripol uspelo razbiti mednarodno pedofilsko mrežo, ki je pedofilski material med seboj delila prek aplikacije Whatsapp. V 15 državah so skupno aretirali 50 oseb, od tega 11 španskih državljanov in Italijana, preostali pa so državljani 13 držav Južne Amerike.

Preiskavo so sprožili, ko so španski strokovnjaki za kibernetski kriminal na t. i. temnem spletu naleteli na povezavo s skupino na Whatsappu, prek katere so si špansko govoreči pedofili iz različnih držav izmenjavali otroško pornografijo. Preiskava je potekala v 24 državah in proti več kot 100 osebam.

Med prijetimi je tudi 47-letni Urugvajec, ki je priznal, da je zlorabljal svoji lastni hčerki, stari šest in 15 let, videoposnetke o tem pa je prek Whatsappa in Twitterja delil z drugimi pedofili. V Paragvaju pa so preiskovalci naleteli na moškega, ki se je na svetovnem spletu izdajal za mladoletnika in nato številna dekleta prepričal, da so mu pošiljala posnetke svojih intimnih telesnih delov, s katerimi jih je kasneje izsiljeval.

V španski Tarragoni so prijeli večkratnega povratnika, v Sevilli pa mladoletnika, ki je bil administrator pogovorne skupine. Med hišnimi preiskavami so med drugim zaplenili deset računalnikov, 18 trdih diskov, 79 prenosnih telefonov, dva tablična računalnika in ostalo računalniško opremo.