Sporočila nevidnih žrtev prometnih nesreč. Vsi jih moramo slišati

Danes po vsem svetu obeležujemo dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Dan, ki ne sme biti dan statistike in številk. Svoje zgodbe in sporočila, za katere želijo, da jih sliši čim več ljudi, bodo nocoj v rubriki 24ur Fokus povedale nevidne žrtve prometnih nesreč. Slišali boste mami, Tanjo Voje Božiček in Zdenko Vrečko, ki sta v prometnih nesrečah izgubili hčerki. Imata sporočila za vse udeležence v prometu. In za državo.

Danes obeležujemo dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Dan, ki ne sme biti dan statistike in številk. (Foto: POP TV)

Slišali boste tudi Bredo Kovše, ki je v prometni nesreči izgubila prijateljico, sama je bila močno poškodovana. Slišali boste Andreja Pegana, ki je vozil pod vplivom alkohola, izgubil prijatelja in zdaj opozarja druge; obžaluje in trpi. Prav zdaj deseto obletnico delovanja obeležuje tudi zavod Varna pot. Delo te organizacije in njena sporočila so pomembna za vse.

"Kot da bi ti nekaj iztrgali iz telesa in duše ..." tako o izgubi svojca v prometni nesreči pravi družinska zdravnica. Za tiste, ki jim bližnji, dragi umrejo v nesreči, bi morali bolje poskrbeti, nuditi bi jim morali ustrezno pomoč. Na to opozarjajo tudi sami. Poleg tega opozarjajo na dolgotrajne sodne postopke, ki vedno znova in veliko predolgo odpirajo boleče rane. Prehitra vožnja, objestnost, nepazljivost, alkohol ... Kaj vse bi lahko naredila in izboljšala država? Kaj vse bi lahko naredil vsak od nas?

Prav zato so to sporočila, ki jih moramo nocoj poslušati prav vsi. Dolžni smo to žrtvam prometnih nesreč. In dolžni smo sebi. Sporočila življenja za življenje.