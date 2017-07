FOTO: Srbski voznik skušal pretihotapiti večjo količino marihuane, s katero bi lahko zaslužil več kot 100 tisoč evrov

Vozniku, državljanu Srbije, so zasegli 52 zavojev prepovedane droge marihuane. (Foto: PU Maribor)

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je v nedeljo ob 11.45 na mejni prehod Gruškovje iz hrvaške strani pripeljal 31-letni srbski državljan. Pri temeljitem mejnem nadzoru vozila, prtljage in potnikov so odkrili dva posebej prirejena prostora ter 52 paketov s posušenimi deli rastlin.

Drogo so našli po temeljitem pregledu vozila. (Foto: PU Maribor)

V postopek so se vključili mariborski kriminalisti in 31-letniku zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, ter pakete, za katere se je izkazalo, da je v njih okoli 21 kilogramov konoplje. Voznika so privedli k preiskovalnemu sodniku in zoper njega podali kazensko ovadbo, ta pa je zanj odredil pripor.

Zavoje je skril v posebej prirejenem prostoru v avtomobilu. (Foto: PU Maribor)

Voznika so kazensko ovadili in je v priporu. (Foto: PU Maribor)

Če bi mu prodaja navedene količine prepovedane droge uspela, bi si osumljenec v Sloveniji lahko prislužil približno 105.000 evrov.