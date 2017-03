PRENOS V ŽIVO: Napadalec z vozilom nad pešce, sledilo streljanje. 'Tekel je skozi vrata, naravnost proti parlamentu'

Scotland Yard incident obravnava kot teroristično dejanje, so sporočili.

Iz Londona poročajo o napadu na območju britanskega parlamenta. Po prvih informacijah naj bi neznani moški najprej z vozilom pripeljal po znamenitem Westminsterskem mostu in pri tem zbil več pešcev. Najmanj pet oseb je hudo ranjenih, še več pa lažje poškodovanih, poročajo.

Nekaj minut kasneje so pred britanskim parlamentom odjeknili streli. Neuradno naj bi policisti obravnavali en incident, zato gre sklepati, da je šlo za istega napadalca.

Ženska umrla, več oseb ima "katastrofalne poškodbe"

Britanski mediji poročajo, da je v bolnišnici ena ženska umrla, več oseb pa naj bi še bilo v kritičnem stanju. Govorijo o "katastrofalnih poškodbah".

Po prvih informacijah med udeleženci ni bilo slovenskih državljanov. Slovenskim državljanom, ki so trenutno v Londonu svetujemo, da upoštevajo navodila policije. Za pomoč lahko pokličejo na 00447713628096. Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Tuji mediji poročajo, da je očitno moški potem, ko je prečkal most, trčil v ograjo pred britanskim parlamentom, a pot nadaljeval peš. Domnevno z nožem v roki je prišel na dano območje in med drugim napadel tudi hudo ranil policista. Nato so odjeknili streli. Oblasti so sporočile, da so policisti napadalca ustrelili.

Jayne Wilkinson, ena od prič, je za SkyNews dejala, da je videla moškega srednjih let, ki je tekel proti Westminsterski palači. “Fotografirali smo Big Ben, ko smo videli, da množica ljudi teče proti nam. Potem smo videli moškega, starega okoli 40 let, ki je v rokah držal večji nož. Sledili so trije streli. Prečkali smo cesto in videli, da leži v mlaki krvi,” je dejala. “Tekel je skozi vrata, naravnost proti parlamentu, policija pa ga je lovila,” je še opisala dramatične trenutke napada.

Zavarovali območje

Britansko premierko Thereso May, ki je bila v tem času v bližini, so nekaj minut po incidentu odpeljali na varno s srebrnim avtomobilom. Downing Street je kasneje sporočil, da je premierka "v redu".

Britanski parlament je zaradi incidenta nemudoma prekinil delo. Osebju parlamenta so oblasti ukazale, naj ostane v parlamentarni zgradbi. Policija je zaprla širše območje, na terenu so reševalci.

Na zahtevo policije so po incidentih zaprli tudi postajo Westminster na londonski podzemni železnici.