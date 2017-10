Štajerska avtocesta pri predoru Podmilj v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče zaprta

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta v predoru Podmilj v smeri Ljubljane. Vozniki naj uporabijo izvoz Trojane, nazaj na avtocesto se lahko vrnejo na priključku Blagovica, svetuje Prometno-informacijski center.

Po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je nesreča zgodila za predorom. "O nesreči je OKC Ljubljana obvestil očividec, ki je dejal, da sta trčila osebno in tovorno vozilo," je za 24ur.com dejala predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana Nataša Pučko. Na kraj nesreče so bili po besedah Pučkove napoteni reševalci in policija, več pa za zdaj še ni znanega.