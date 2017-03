Povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom pobegnil, a so ga policisti izsledili in prijeli

Tik pred 19. uro so mariborske policiste obvestili, da se je na avtocesti med Vrholami pri Slovenskih Konjicah in Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na priključku Slovenske Konjice je nastal zastoj. Prometnoinformacijski center

Na kraj so takoj odšli delavci Darsa, reševalci, gasilci in policisti.

''Po prvih podatkih je voznik tovornega vozila madžarskih registrskih tablic na odstavnem pasu avtoceste obstal zaradi okvare. Vanj je trčil voznik osebnega avtomobila znamke Seat Cordoba s celjsko registracijo, modre barve. Voznik tovornega vozila je na kraju nesreče umrl, voznik osebnega avtomobila pa je s svojega vozila snel registrski tablici, avto pustil na kraju nesreče in peš pobegnil,'' so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Naknadno so s PU Maribor sporočili, da so policisti s Policijske uprave Murska Sobota izsledili, prijeli in pridržali domnevnega povzročitelja prometne nesreče in ga bodo predali mariborskim kolegom.

