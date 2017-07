Star znanec policistov s pretežko nogo v naselju namesto 50 km/h, vozil 108 km/h

(Foto: iStock)

Gorenjski policisti so med vikendom poostrili nadzor v prometu, so sporočili s PU Kranj. In imeli so polne roke dela s prekrškarji. Ti niso uporabljali varnostnega pasu, vozili so z mobilnim telefonom na ušesu, na enem vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki mu niso pripadale, nekaj voznikov je vozilo s pretežko nogo, par pa jih je pregloboko pogledalo v kozarec.

Tako so med drugim Retnjah pri Tržiču ujeli voznika, ki je zelo prekoračil dovoljeno hitrost za vožnjo v naselju. Namesto 50 km/h je vozil 108 km/h. Gre za voznika, ki so ga v preteklosti že dvakrat obravnavali zaradi prehitre vožnje, v tem postopku pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Čaka ga tudi srečanje s sodnikom za prekrške.

Poleg hitrosti so gorenjski policisti iz prometa preko vikenda izločili tudi več voznikov pod vplivom alkohola. Po tri so iz prometa izločili radovljiški (0.31, 0.68 in 0.70 mg/l alkohola) in kranjski policisti (0.38, 0.66 in 0.98 mg/l alkohola), enega pa še gorenjski prometni policisti (0,38mg/l). Policisti PU Kranj voznike pozivajo, naj za volan vedno sedejo le trezni.