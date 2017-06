Ste videli Emo?

Svojci iščejo Emo. (Foto: Policija)

Svojci pogrešajo 38-letno Emo Šparovec iz Ljubljane. Visoka je okoli 168 cm, rjavih oči, črnih do ramen segajočih las. Oblečena je bila v svetlo rjave hlače in modro črno majico s kratkimi rokavi, obuta je bila v športne copate sive barve, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.