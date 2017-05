Ste videli Petra? Policija prosi za pomoč pri iskanju

Je kdo videl Petra Pečovnika? (Foto: PU Maribor)

Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešanega 56-letnega Petra Pečovnika iz Selnice ob Dravi. Ta je odšel od doma malo po polnoči in se ni vrnil. Visok je okoli 180 centimetrov, svetle polti, oglatega obraza, rjavih oči in rjavih kratkih las. Na obeh rokah ima tetovaže in napis JNA. Nazadnje je bil oblečen v črno majico s kratkimi rokavi, pod njo pa nosi še kratko majico z zelenimi rokavi in modre kavbojke.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.