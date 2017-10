Ste videli Saro?

Pogrešana Sara Prudič. (Foto: Policija)

Domžalski policisti iščejo 17-letno Saro Prudič iz okolice Moravč, ki so jo nazadnje videli v petek, 29. 9. 2017, ko je odšla v Ljubljano. S Saro so bili skrbniki nazadnje po telefonu v stiku včeraj, od takrat pa se ni več javila.

Sara je visoka 167 centimetrov, srednje postave, v levem ušesu ima večji uhan, v nosu prav tako, ima sivo-bele lase, ki so ob strani kratko pristriženi. Nazadnje je bila oblečena v pisane hlače, modro majico in črno jopo. Pri sebi ima črn nahrbtnik.



Policisti naprošajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o pogrešani, da to sporočijo na interventno številko 113, na njim najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Domžale, na številko 01/724 65 80.