Sojenje Stefanu Cakiću za uboj igralca Gašperja Tiča odprto za javnost

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je potekala glavna obravnava v sojenju Stefanu Cakiću, ki ga obtožnica bremeni uboja igralca Gašperja Tiča. Na predobravnavnem naroku krivde, kot jo opisuje obtožnica, ni priznal. Iz predvajanega posnetka klica policije je bilo slišati, da je Cakić povedal, da je pokojnega zabodel v samoobrambi.

Tako obramba kot tožilstvo sta sicer predlagala, naj sojenje poteka za zaprtimi vrati. Kot je poročala novinarka 24UR Nika Kunaver, pa je sodnik Ciril Keršmanc v nekaj minutah in brez posebne obrazložitve odločil, da bo sojenje vendarle potekalo ob navzočnosti javnosti.

Naj sojenje poteka za zaprtimi vrati, sta predlagala tako tožilka Tamara Gregorčič kot Cakićev odvetnik Gorazd Fišer. Prva se je sklicevala na varovanje družinskega in zasebnega življenja Tiča ter njegovih mladoletnih otrok, Fišer pa na varovanje zasebnega življenja Cakića.

Cakić je v današnjem zagovoru, ki ga je prebral, nakazal na spolno zlorabo. Povedal je, da se slabo počuti, ker je imel ponoči zobobol. Zato se danes ni posebej zagovarjal, ampak je prebral pisni zagovor, ki ga je podal že v preiskavi.

Med drugim je Stefan Cakić povedal, da je tisto noč popival in užil 0,4 grama kokaina. Ko je s prijatelji prišel v drug lokal, je tam zagledal Gašperja Tiča s prijatelji. Z njim se je zapletel v pogovor, saj sta se poznala že od prej. Odhoda iz lokala se ne spominja, glede poznejših dogodkov pa ima v glavi samo določene slike.

Zadnjega, kar se spomni, je, da je šel iz stanovanja in mimoidočemu rekel, naj pokliče policijo.

Povedal je, da ni homoseksualno usmerjen in da ni nikoli imel spolnega odnosa z moškim. Leta 2015 je šel v Francijo v Tujsko legijo, o čemer ne želi govoriti, po prihodu domov pa se je zelo spremenil, je dejal. V Franciji je tudi začel jemati kokain. Kot je povedal, ko je pod vplivom droge in alkohola lahko postane ali zelo čustven ali pa agresiven, glede na družbo, v kateri se nahaja.

V nadaljevanju sojenja je sodnik predvajal posnetek klica moškega iz bližnje trgovine, ki je poklical policijo. Dejal je, da mu je neki fant povedal, da je bil tarča napada. Kot je pojasnil, je bil fant v šoku in vidno živčen. Kasneje je po telefonu govoril Cakić, ki je pojasnil, da je bil tarča spolnega napada ter da ga je prijatelj gej z nožem silil v spolni odnos. Zato je v samoobrambi napadalca zabodel.

22-letni Stefan Cakić krivde za uboj Gašperja Tiča. (Foto: POP TV)

Očitka, da je Tiču želel smrt, ne more sprejeti

22-letni Cakić se je sicer imel možnost o krivdi izreči že na preobravnavnem naroku, ki je potekal 17. januarja. V pisni izjavi, ki jo je prebral, je dejal, da obžaluje, da je za posledicami njegovih dejanj Tič umrl. Izrekel je sožalje njegovim svojcem. Čeprav se s Tičem nista dobro poznala, ga je po njegovih besedah cenil in spoštoval, zato ne more sprejeti očitka, da mu je želel smrt, kot naj bi mu to očitala obtožnica. Dodal je, da tudi zato ne priznava krivde, kot mu jo očita tožilstvo.

Priznal je, da je Tič umrl za posledicami vbodov, ki mu jih je zadal, a dodal, da mu smrti ni želel, kot naj bi mu to očitala obtožnica.

Tožilka Tamara Gregorčič Cakiću očita kaznivo dejanje uboja. V obtožnici piše, da je Cakić v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v jutranjih urah v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani s kuhinjskim nožem večkrat zabodel Tiča, ki je nato za posledicami vbodov umrl. Dejanje naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bila posledica uživanja alkohola in kokaina, prav tako pa naj bi trpel za osebnostno motnjo.

Družino Tiča v postopku zastopajo trije pooblaščenci, ki premoženjskopravnega zahtevka do zdaj niso podali, so pa pustili odprto možnost, da to še naredijo.

Sojenje se nadaljuje 16. februarja z zaslišanjem prič, s katerimi sta se obtoženi in pokojni Tič družila v lokalu ter z branjem listinskih dokazov.