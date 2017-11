Tragični delovni nesreči: na delavca se je podrla stena, drugega zasula zemlja

Na gradbišču v Železnih dverih se je na delavca vsula zemlja, so sporočili s Policijske uprave Murska sobota in dodali, da se je nesreča zgodila danes okoli 12. ure. Na kraj so odhiteli gasilci in reševali.

Po prvih podatkih ob lokalni cesti na relaciji Ljutomer –Železne dveri z delovnimi stroji kopljejo vinogradniške terase. Pri tem je delavca zasula zemlja in je kraju nesreče umrl. Smrt delavca je potrdil zdravnik ZD Ljutomer. Teren zelo polzi, zato je bil dostop do poškodovanega otežen in nevaren, so pojasnili na PU Murska Sobota.

Nanj se je podrla stena

V Šentlovrencu se je včeraj popoldne zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 34-letnik. Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, se je nesreča zgodila v kletnih prostorih novogradnje stanovanjske hiše, kjer se je pri razdiranju opaža podrla stena.

Večja količina gradbenega materiala je zasula 34-letnega delavca, ki je bil v kletnih prostorih. Državljan Makedonije je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Kriminalisti in policisti okoliščine še preiskujejo, ogleda kraja nesreče so se udeležili tudi preiskovalni sodnik, okrožna državna tožilka, pristojni inšpektor za delo in gradbeni inšpektor, so dodali na PU Novo mesto.