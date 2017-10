Številne kršitve tovornjakarjev: z magnetom manipuliral zapisovanje časa vožnje 

Na Koroškem so celjski in dravograjski policisti opravljali poostren nadzor tovornih vozil. Preverjali so predvsem manipulacije nad zapisovalnimi napravami v vozilih, tehnično urejenost in spoštovanje pravilnega nalaganja in zavarovanja tovora.

Policisti so ustavili devet tovornjakov. Kar pri sedmih so ugotovili različne kršitve s področja socialne zakonodaje, tehnične urejenosti in nepravilnega prevoza tovora. Voznikom so izdali globe, zoper odgovorne osebe in pravne osebe pa bodo uvedli prekrškovne postopke.

Ugotovili so tudi dve zlorabi tahografa oziroma zapisovalne naprave. V enem primeru je državljan Romunije med vožnjo uporabljal magnet za manipulacijo zapisovanja časa vožnje, v drugem primeru pa je voznik - državljan Slovenije - med vožnjo uporabljal voznikovo kartico, ki ni bila njegova last. Kartico so mu odvzeli, poslali jo bodo izdajatelju.

Romunu in prevoznemu podjetju so zaradi manipulacije in drugih kršitev izdali plačilno nalog v skupni višini 10.000 evrov.