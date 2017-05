Pravnomočno: štiri leta in sedem mesecev zapora, ker je na tožilkino dvorišče vrgel bombo

Ljubljansko višje sodišče je pritrdilo odločitvi senata ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je v ponovljenem postopku Matevža Zajca, ki je na dvorišče upokojene tožilke Jožice Boljte Brus odvrgel bombo, v zapor poslal za štiri leta in sedem mesecev. Sodba je tako postala pravnomočna, danes poročata Delo in Slovenske novice.

Matevž Zajc (Foto: Kanal A)

Zajc je bil na prvem sojenju obsojen na sedem let zapora zaradi poskusa uboja, saj naj bi tožilki celo nameraval vzeti življenje, vendar je bila sodba na višjem sodišču razveljavljena. V ponovljenem postopku je okrožna državna tožilka spoznala, da Zajcu tega kaznivega dejanja ni mogoče očitati. Modificirana obtožnica ga je tako bremenila povzročitve splošne nevarnosti na škodo upokojene tožilke in njene družine, ne pa tudi sosedov.

Zaradi povzročitve splošne nevarnosti so ga septembra lani obsodili na štiri leta in dva meseca zapora, h kazni pa je sodišče prištelo še pol leta zapora zaradi prometa z orožjem.

Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Kot so v pritožbi zatrjevali njegovi zagovorniki iz odvetniške družbe Čeferin, je Zajc s svojim dejanjem sicer ogrozil varnost tožilke, ne pa tudi njenih družinskih članov. Tožilstvo, ki je za Zajca predlagalo enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, pa je sodišču očitalo, da je oteževalnim okoliščinam namenilo premajhno pozornost.

Med drugim je opozorilo, da je Zajc kaznivo dejanje storil le tri dni zatem, ko je prišel iz zapora, in da je bila žrtev dejanja državna tožilka, kar daje dejanju posebno težo, saj gre za simboličen napad na celoten pravosodni sistem.

Spomnimo

Napad se je zgodil 15. septembra 2014. Na dvorišču nekdanje tožilke je odjeknila eksplozija vojaške ročne bombe, ki je poškodovala tožilkino hišo in tam parkirano vozilo, hujših posledic pa ni bilo. Boljte Brusova je bila v času napada v vetrolovu pred vhodnimi vrati, bomba je eksplodirala 8,6 metra stran od vetrolova.

S tem, da je čez ograjo na dvorišče vrgel bombo, kar naj bi Zajcu naročil neki Mile, je po mnenju senata ogrožal tako varnost Boljte Brusove kot tudi varnost ostalih družinskih članov, ki so takrat bili v hiši.