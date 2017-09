Štirje srčni policisti ta konec tedna dvakrat požrtvovalno reševali življenje

Koprski policisti so bili v soboto ob 23.10 obveščeni, da na Zupančičevi ulici v Ilirski Bistrici gori stanovanje. Prva sta na kraj dogodka prišla ilirskobistriška policista, ki sta v zadimljenem stanovanju zagledala nezavestnega moškega. Uspela sta ga rešiti iz stanovanja in mu takoj nudila prvo pomoč. Sama sta mu najprej izprala in očistila dihalne poti ter mu masirala srce, nato pa sta ga predala v oskrbo gasilcem, ki so mu namestili kisik, zatem pa je oskrbo prevzela ekipa reševalcev.

Z Obale so sporočili, da so štirje požrtvovalni policisti ta konec tedna reševali dve življenji. (Foto: Jani Dolinšek)

Požrtvovalna policista sta dejansko rešila življenje 60-letnemu domačinu, ki si je zvečer pogreval hrano, pri tem pa zaspal. Pogorela je kuhinja, stanovanje pa je bilo v celoti zadimljeno. Po prvih ocenah je nastalo za približno 5000 evrov škode. Preiskovalna sodnica je poškodovanemu moškemu odredila strokovni pregled za alkohol, sledila pa bo še kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

34-letnik umrl kljub trudu policistov in reševalcev

V nedeljo ob 17.28 pa je koprske policiste poklicala občanka in povedala, da v Šmihelu pod Nanosom moški kriči in razgraja. Takoj ob prihodu na kraj sta postojnska policista ugotovila, da kršitelj težko diha in leži na tleh. Ocenila sta, da potrebuje defibrilator. Pričela sta z oživljanjem, eden od njiju pa je pohitel po defibrilator v Hruševje, kjer je postavljen pri gasilskem domu. Do prihoda reševalcev sta izvajala postopek oživljanja, reševalci so zatem nadaljevali, vendar žal neuspešno. Kljub ogromnem trudu policistov in reševalcev je 34-letnik iz Novega mesta na kraju umrl. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo za ugotovitev vzroka smrti.

"Vsi štirje policisti so v teh dveh primerih pokazali izjemno profesionalnost, strokovnost in pripadnost poklicu policist, katerega osnovna naloga je prav zavarovanje življenja ljudi. Pri opravljanju nalog reševanja in pomoči so izpostavili tudi lastno življenje in zdravje. Brez pomisleka so naredili prav vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi poškodovanim pomagali. V enem primeru jim je uspelo rešiti življenje. Ponosni smo na tako pogumne, profesionalne in srčne policiste, ki vedno znova dokazujejo, da je poklic policista zahtevno in odgovorno delo, pri katerem so še kako pomembne minute in prave odločitve v zelo kratkem trenutku," so sporočili s PU Koper.