Storilci vlomili v kobariško lekarno in odnesli nekaj tisoč evrov gotovine. Policija prosi za pomoč

Bovški policisti preiskujejo vlom v lekarno na območju Kobarida in za pomoč prosijo tudi morebitne očividce. Doslej še neznani storilci so v noči na četrtek namreč vlomili vhodna vrata, pregledali notranjost in odnesli nekaj gotovine ter večjo blagajno, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Vlomilci so se s kraja kaznivega dejanja odpeljali z osebnim vozilom, ki je bilo pred izvršitvijo vloma ukradeno pred eno od stanovanjskih hiš na Kobariškem.

Blagajno so kasneje našli v bližnji okolici, nepridipravi so jo nasilno odprli in iz nje odvzeli nekaj tisoč evrov gotovine ter z njo odšli neznano kam. Prav tako so na kraju najdbe blagajne našli tudi ukradeno osebno vozilo, je povedal Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju storilcev. (Foto: Blaž Garbajs)

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju neznanih storilcev

Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin tatvine. Obenem pa prosijo vse morebitne očividce oz. vse, ki bi glede vloma v lekarno na Kobariškem imeli kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo na številko 05 389 68 50 oz. na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policija je o kaznivem dejanju obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojno državno tožilstvo, kamor bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo.

Sicer pa policisti v zvezi s preprečevanjem tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov. V primeru izvršenih tatvin in vlomov v različne objekte in motorna vozila občanom svetujejo, da nemudoma pokličejo policijo in do njihovega prihoda ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Policistom lahko pomagaje tudi tako, da si poskušaje zapomniti čim več podatkov o storilcu.