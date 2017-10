Streljanje na Dolenjskem: strelec in žrtev sta se pripeljala skupaj

Življenje moškega, ki je bil ranjen v streljanju blizu kraja Šentjošt, ni v nevarnosti, so sporočili s PU Novo mesto. Motiv za kaznivo dejanje še ni znan, prve ugotovitve novomeških kriminalistov pa kažejo, da sta se storilec in žrtev poznala, saj naj bi se na kraj dogodka skupaj pripeljala z vozilom 66-letnega osumljenca.

Policisti so bili včeraj nekaj pred 18.30 obveščeni, da naj bi v gozdu v bližini kraja Šentjošt prišlo do streljanja, v katerem naj bi bila ranjena ena oseba. Na kraj so prišli policisti in reševalci, ki so poškodovanega 45-letnega moškega odpeljali v bolnišnico.

Storilec je pred prihodom policistov kraj kaznivega dejanja zapustil, a so ga policisti že čez slabi dve uri prijeli in odpeljali v prostore za pridržanje.

Po zaključenem pridržanju ga čakata srečanje s preiskovalnim sodnikom in kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja.