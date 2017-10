VIDEO: V streljanju sredi Maribora ena oseba umrla: Zapeljal na pločnik in začel streljati na vozilo s tremi potniki, ki je stalo v koloni

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

(Foto: J.U.)

S PU Maribor so sporočili, da so v Mariboru, v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune, odjeknili streli.

Po prvih podatkih PU Maribor je vozilo s tremi potniki stalo v koloni, voznik naj bi čakal, da bo lahko zavil levo, ko naj bi na bližnji pločnik zapeljal strelec, izstopil iz vozila, pristopil k drugemu vozilu in začel streljati.

Umrl je sopotnik v napadenem vozilu, voznik naj bi bil poškodovan, tretja oseba pa naj bi bila nepoškodovana. Vsaj en naboj naj bi zadel tudi neko drugo, z dogodkom nepovezano vozilo.

Storilca so prijeli, po dejanju je počakal na policiste in se jim predal. Motiv zaenkrat še ni znan, je pa na kraju dogajanja preiskovalni sodnik.

Titova cesta je trenutno zaprta za ves promet.