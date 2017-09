Strmoglavila žirokopterja s češkimi državljani

Žirokopter. (Fotografija je simbolična.) (Foto: Miro Majcen)

Na območju Črnega roba in vrha Hoje sta okoli 18. ure strmoglavila žirokopterja, so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Pilotirali so ju češki državljani.

K sreči se nesreči nista končali tragično. V enem izmed plovil sta bila poškodovana dva češka državljana, a te poškodbe po prvih podatkih naj ne bi bile hujše. V drugem plovilu osebi nista bili poškodovani.

Zakaj se je nesreča zgodila, za zdaj še ni jasno. Po neuradnih podatkih bi lahko, ker gre za hribovit teren, nesrečama botrovala megla.

Več bo znanega po koncu preiskave.