Sumljiva pošiljka, ki so jo prejeli na koprski občini, ni bila nevarna

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so jim z Mestne občine Koper danes dopoldan dostavili zaprto sumljivo pošiljko, ki so jo prejeli na njihov naslov. Na policijski postaji so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi po protokolu, zavarovan je bil prostor in osebe v njem. Kuverte ni nihče odpiral, temveč so jo zavarovano odpeljali na pregled v Ljubljano.

Po analizi sumljive vsebine so jih z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo obvestili, da v kuverti ni bilo snovi, ki bi bile nevarne za življenje in zdravje ljudi.

Sumljivo pošiljko z belim prahom so na koprski občini prejeli že konec septembra. Analiza je pokazala, da bel prah ni bil nevaren.